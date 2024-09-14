Roma, Galatasaray’ın teklifini reddeden Zalewski’yi kadro dışı bıraktı

Haberin Devamı

Roma’nın sözleşme yenileme talebini kabul etmeyen, ardından Galatasaray’ın yaptığı teklifi reddedip kulübün 11 milyon Euro kazanmasının önü geçen Nicola Zalewski’nin bu tavrı bardağı taşırdı. Polonyalı futbolcu, Roma’da yıllık 350 bin Euro kazanırken kapıyı 2 milyon Euro’dan açan sarı kırmızılıların sonrasında 2.5 milyon Euro ardından 3 milyon Euro’luk maaş önerilerini geri çevirdi.

8.5 KAT DAHA FAZLA MAAŞ ÖNERiLDi AMA KABUL ETMEDi

22 yaşındaki futbolcunun mevcut maaşının 8.5 katından fazlasını reddetmesi şaşkınlık yaratırken Roma Kulübü’nün bu yaşananlara tepkisi sert oldu. İtalyan basınına göre kontratının bitmesine 1 yıl kala sözleşme yenilemeye yanaşmaması ve Çizme ekibinin ciddi bir bonservis elde etmesinin önüne geçen Nicola Zalewski süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Haberin Devamı

<>

width="750"

height="422"

src="https://www.youtube.com/embed/N9-2WRzUIdY?autoplay=1&mute=1&enablejsapi=1"

title="YouTube video player"

frameborder="0"

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"

referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"

allowfullscreen

>