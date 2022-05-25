Canlı Anlatım: Roma Feyenoord (UEFA Konferans Ligi Final)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Roma: 1

Feyenoord: 0

Goller: 32' Zaniolo

İLK 11'LER

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun Kökçü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde maçların ilk 30 dakikalık bölümünde Roma ve Feyenoord'dan daha fazla gol atan bir ekip bulunmuyor. 2021/22'de turnuvada ilk yarılarda en fazla gol atan takım Roma olurken, ikinci yarılarda Feyenoord'dan daha fazla gol sevinci yaşayan tek ekip Bodo/Glimt. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde kornerlerden en fazla gol atan takım Roma. Bu süreçte turnuvada bu şekilde Feyenoord'dan daha fazla gol yiyen bir takım bulunmuyor.

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Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde 12+ gol atan takımlar arasında gollerinin en büyük kısmını akan oyunda kaydeden takım Feyenoord. Roma ise aynı süreçte turnuvada yediği 15 golün 14'üne bu şekilde izin verdi. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'un attığı gollerin yarısından fazlasını kaydeden isimler olan Luis Sinisterra ve Cyriel Dessers, Hollanda ekibinin turnuvadaki son altı golüne imza attı. Roma'nın UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son dört maçın ilk yarılarında gol atan ya da asist yapan Lorenzo Pellegrini, daha önceki beş karşılaşmanın sadece birinde gol katkısında bulunabilmişti.

ROMA FEYENOORD UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma Feyenoord UEFA Konferans Ligi maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN ve TV 8.5 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.