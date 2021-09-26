Roma derbisinde kazanan Lazio

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Roma kenti takımlarının mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, Olimpiyat Stadı'nda Roma ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lazio, 10. dakikada Sergej Milinkovic-Savic, 19. dakikada ise Pedro'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Roma, 41. dakikada Roger Ibanez'in ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Lazio, 63. dakikada Felipe Anderson'ın golüyle farkı açarak skoru 3-1'e getirdi. Roma, 69. dakikada penaltıdan Jordan Veretout'un fileleri

havalandırmasıyla umutlanmasına rağmen mücadelede başka gol olmadı ve Lazio, rakibini 3-2 mağlup etti.

Bu skorla Lazio puanını 11'e çıkarırken, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ise 12 puanda kaldı.