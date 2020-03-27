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GeriFutbol Roma, corona virüsü ile mücadele için 534 bin avro bağış topladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 19:41,Son Güncelleme:/

Roma, corona virüsü ile mücadele için 534 bin avro bağış topladı

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Roma, corona virüsü ile mücadele için 534 bin avro bağış topladı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden hastanelere destek için şimdiye kadar 534 bin avro bağış topladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki hafta önce başlatılan kampanyada hedeflenen 500 bin avro rakamının aşıldığı belirtildi.

Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Şimdi daha fazla bağış toplayalım ve sağlık görevlilerinin bu savaşı kazanmasına yardımcı olalım." ifadelerine yer verildi.

Roma'da futbolcular ve teknik heyet, geçen hafta da bir günlük maaşlarını salgınla mücadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışlamıştı.

Roma, corona virüsü ile mücadele için 534 bin avro bağış topladı

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