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Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Roma#Athletic Bilbao#Avrupa Ligi Son 16 Turu
Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 17:49

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu önemli mücadelelere sahne olacak. Roma ve Athletic Bilbao, çeyrek finla yolunda karşı karşıya geliyor. Stadio Olimpico'da oynanacak müsabakada taraflar rövanş maçı öncesinde sahadan avantajlı ayrılmak istiyor. Peki Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Roma ve Athletic Bilbao, Avrupa Ligi son 16 turu maçında kozlarını paylaşacak. İtalya ekibi, play off turunda Porto'yu eledi ve son 16 turu biletini aldı. İspanya takımı ise grup aşamasını ikinci sırada bitirdi ve üst tura yükseldi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadelede. İşte Roma - Athletic Bilbao maçı canlı yayın bilgisi...

ROMA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma - Athletic Bilbao, Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam saat 23.00'te karşı karşıya geliyor. Stadio Olimpico'da oynanacak müsabaka Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Roma#Athletic Bilbao#Avrupa Ligi Son 16 Turu

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