Roma-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi yeni formatıyla dün oynanan karşılaşmalarla başladı. İtalya ekibi Roma, İspanya'dan Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Avrupa Ligi yeni formatına göre ilk puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna çıkacak. İşte Roma-Athletic Bilbao maçı canlı yayın bilgisi!
ROMA-ATHLETIC BILBAO AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Roma ve Athletic Bilbao mücadelesi bugün (26 Eylül) saat 22.00'de başlayacak.
Stadio Olimpico'da oynanacak mÜcadele Tabii Spor ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.