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Roma-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Roma#Athletic Bilbao
Roma-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 18:00

Roma ve Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatla perde açıldı. İlk hafta kozlarını paylaşacak Roma ve Athletic Bilbao, sahadan galibiyetle ayrılarak yeni sezona üç puanla başlamak istiyor. Peki Roma-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi yeni formatıyla dün oynanan karşılaşmalarla başladı. İtalya ekibi Roma, İspanya'dan Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Avrupa Ligi yeni formatına göre ilk puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna çıkacak. İşte Roma-Athletic Bilbao maçı canlı yayın bilgisi!

ROMA-ATHLETIC BILBAO AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma ve Athletic Bilbao mücadelesi bugün (26 Eylül) saat 22.00'de başlayacak.

Stadio Olimpico'da oynanacak mÜcadele Tabii Spor ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#UEFA Avrupa Ligi#Roma#Athletic Bilbao

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