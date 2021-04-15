Roma Ajax maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Roma Ajax maçı istatistik bilgileri

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmalarında heyecan başlıyor. Bu kapsamda yarı finale çıkmak için Roma ile Ajax karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki bu turun ilk maçını Roma 2-1'lik skorla kazanmıştı. Şimdi ise gözler rövanş müsabakasında. Peki, Roma Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma ile Ajax bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali, yapılacak 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayınlanacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)

Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)

Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)

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