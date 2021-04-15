MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriRoma Ajax maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Roma Ajax maçı istatistik bilgileri
GeriSpor Roma Ajax maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Roma Ajax maçı istatistik bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 15.04.2021 - 19:08 | Son Güncelleme:

Roma Ajax maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Roma Ajax maçı istatistik bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roma Ajax maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Roma Ajax maçı istatistik bilgileri

Roma Ajax maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde sona gelindi. İtalya temsilcisi Roma ile Hollandı'nın güçlü ekibi Ajax, bu akşam kozlarını paylaşarak yarı final bileti için sahada ter dökecek. Maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Roma Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Roma Ajax rövanş maçı saat ve kanal bilgisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmalarında heyecan başlıyor. Bu kapsamda yarı finale çıkmak için Roma ile Ajax karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki bu turun ilk maçını Roma 2-1'lik skorla kazanmıştı. Şimdi ise gözler rövanş müsabakasında. Peki, Roma Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma ile Ajax bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali, yapılacak 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayınlanacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)

Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)

Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)

Roma Ajax maçı hangi kanalda ve saat kaçta İşte Roma Ajax maçı istatistik bilgileri

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi