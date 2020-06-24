Roma 2-1 Sampdoria
Roma, Serie A'da 27. hafta maçında Sampdoria'ya 2-1 mağlup etti ve puanını 48'e yükseltti. Sampdoria ise 26 puanda kaldı.
Serie A'da 27. hafta maçında Roma ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.
Roma'nın gollerini 64 ve 85. dakikada Dzeko kaydetti. Sampdoria'nın golü ise 11. dakikada Gabbiadini'den geldi.
Roma'da Cengiz Ünder 72. dakikada oyuna dahil oldu.
İLK 11'LER
Roma: Mirante, Peres, Smalling, Roger, Kolarov, Veretout, Diawara, Perez, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko
Sampdoria: Audero, Augelio, Yoshida, Tonelli, Bereszynski, Jankto, Ekdal, Linetty, Thorsby, Depaoli, Gabbiadini
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