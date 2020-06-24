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Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:54,Son Güncelleme:

Roma 2-1 Sampdoria

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Roma 2-1 Sampdoria
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Roma, Serie A'da 27. hafta maçında Sampdoria'ya 2-1 mağlup etti ve puanını 48'e yükseltti. Sampdoria ise 26 puanda kaldı.

Serie A'da 27. hafta maçında Roma ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Roma'nın gollerini 64 ve 85. dakikada Dzeko kaydetti. Sampdoria'nın golü ise 11. dakikada Gabbiadini'den geldi.

Roma'da Cengiz Ünder 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma 2-1 Sampdoria

İLK 11'LER

Roma: Mirante, Peres, Smalling, Roger, Kolarov, Veretout, Diawara, Perez, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko

Sampdoria: Audero, Augelio, Yoshida, Tonelli, Bereszynski, Jankto, Ekdal, Linetty, Thorsby, Depaoli, Gabbiadini

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