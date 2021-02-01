Roma, 19 yaşındaki Bryan Reynolds'ı renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki sağ bekin sezon sonuna kadar kiralanması karşılığında Dallas'a 100 bin avro ödenecek. Anlaşma gereği Roma, Reynolds'ın bonservisini 2020-2021 sezonu sonunda 6,75 milyon avroya alacak.



Futbolcuyla da 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli 4 yıllık sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.



Dallas altyapısından yetişen Reynolds, ABD'nin alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

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