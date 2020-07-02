Roma 0-2 Udinese

Roma ile Udinese, Serie A'da kozlarını paylaştı. Mücadelenin 12. dakikasında Lasagna'nın golüyle geriye düşen Roma, 29. dakikada Perotti'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Udinese, 78. dakikada Nestorovski ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma, Udinese'ye 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Roma 48 puanda kaldı. Udinese'nin puanı ise 31'e yükseldi. Roma'da maça 11'de başlayan Cengiz Ünder devre arasında kenara alındı.

İLK 11'LER

Roma XI: Mirante; Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Perez, Perotti, Cengiz Ünder; Kalinic

Udinese XI: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka

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