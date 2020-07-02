MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriRoma 0-2 Udinese
GeriSpor Roma 0-2 Udinese
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 02.07.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Roma 0-2 Udinese

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roma 0-2 Udinese
Abone Olgoogle-news

Serie A'da 29. hafta maçında Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Udinese Lasagna ve Nestorovski'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Roma ile Udinese, Serie A'da kozlarını paylaştı. Mücadelenin 12. dakikasında Lasagna'nın golüyle geriye düşen Roma, 29. dakikada Perotti'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Udinese, 78. dakikada Nestorovski ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma, Udinese'ye 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Roma 48 puanda kaldı. Udinese'nin puanı ise 31'e yükseldi. Roma'da maça 11'de başlayan Cengiz Ünder devre arasında kenara alındı.

İLK 11'LER

Roma XI: Mirante; Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Perez, Perotti, Cengiz Ünder; Kalinic

Udinese XI: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka

Bu maça Misli.com'dan canlı bahis oynamak için tıklayınız

Roma 0-2 Udinese

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle