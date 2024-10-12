Roland Sallai: Zorlukları severim, en doğru tercih Galatasaray’dı

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G.Saray’ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Roland Sallai, sarı kırmızılıları terchi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Freiburg’da geçirdiği 6 yılın ardından kulüpte hak ettiği saygıyı görmediğini hissettiğini belirten Macar futbolcu “Sportif direktörle son bir görüşme yaptım ve ayrılmamı kolaylaştıracak cevaplar aldım” dedi.

ELiMDEN GELENi YAPACAĞIM

Sallai, G.Saray gibi büyük bir kulübe geldiği için çok gururlu olduğunu belirtirken şöyle devam etti: “Gelişimim için mümkün olan en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Buradaki gibi önemli oyuncularla gelişmek daha kolay. Zorluk olacak ama zorlukları severim. Bu adımı atmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Böyle yıldızlarla oynama şansı elde edecek kadar iyi bir oyuncu olduğumu kanıtlamak istiyorum.”

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