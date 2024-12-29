Roland Sallai: 'Kerem Aktürkoğlu bir efsane'

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Roland Sallai, kulübün Youtube kanalına konuştu.

İşte Roland Sallai'nin sözleri;

Freiburg'da farklıydı tabii ki, oradan geldikten sonra burası inanılmaz bir şehir. Ama tabii ki ben futbol için buradayım, turistik amaçla değil ama şehri seviyorum tabii ki. Fakat şu anda takıma odaklıyım, büyük hedeflerimiz var ve her gün bu hedefler için çalışıyoruz.

HAYALLERİMİN TAKIMI

Dediğiniz gibi takıma hızlı bir şekilde adepte olabildim, çok mutluyum. Oyuncular ve çalışanlar bana çok yardımcı oldular, onlara buradan teşekkür ediyorum. Her gün çok keyifli geçiyor, burası benim hayallerimin takımı ve burada olduğum için mutluyum. İnanılmaz oyuncular ile oynuyorum ve bunun için çok mutluyum.

RAMS PARK ATMOSFERİ

Atmosferin en iyilerden biri değil, en iyisi olduğunu buraya daha önce gelen oyunculardan duymuştum. Stadyum geçekten harika bir yer ve aynı zamanda taraftarımız da harikalar. Taraftarımızın önünde oynamak benim için inanılmaz bir gurur.

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TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

Taraftarımız maçta 12. oyuncumuz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Özellikle derinde durduğumuz bazı bölümler olduğu zaman. Trabzonspor maçı da bir örnek aslında. Ekstra bir oyuncu gibi yardımcı oldular ve son dakika golü de onların sayesinde geldi. Taraftarımızın yaptığı bu katkı sayesinde kutlamayı başardık. Gerçeten taraftarımız ile birlikte oynamak inanılmaz bir duygu.

ÇOK HIZLI ADAPTE OLDUM

Hem hocam hem de çalışanlarımız gerçekten çok arkadaş canlısı karşıladılar ve onlar sayesinde çok hızlı adapte olabildim. Çok mutluyum ver herkese çok teşekkür ederim.

FLORYA SUYU

O sudan mümkün oldukça çok içmek istiyorum. (Gülerek) Burada olmaktan mutluyum, hem takımım hem kulübümüm benim için çok kıymetli. Burada olmak için çok çalıştım. Böyle büyük bir kulüpte olabilmek için. Her günden çok keyif alıyorum.

KEREM AKTÜRKOĞLU YORUMU

Kerem için efsane diyebiliriz aslında, birçok golü vardı. Takım arkadaşlarımdan da görüyorum. Onun özel bir kutlaması var: Harry Potter. 7 numaralı forma için elimden geleni yapmaya hazırım. Takımım için, bu kulüp için sahanın içerisinde ölmeye hazırım.

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