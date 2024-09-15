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Roland Sallai, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

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#Galatasaray#Süper Lig#Roland Sallai
Roland Sallai, Galatasarayda ilk antrenmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 13:59

Galatasaray, Gaziantep FK ile 17 Eylül Salı günü oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Roland Sallai, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Roland Sallai, sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Galatasaray#Süper Lig#Roland Sallai

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