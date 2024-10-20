Roland Sallai, Galatasaray’da bir ilke imza attı

Haberin Devamı

Roland Sallai, sarı kırmızılı takımdaki en başarılı performanslarından birisini yakalarken, girdiği 19 ikili mücadelenin 13’ünü kazandı. Maçar futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla bir lig maçında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. Sallai ayrıca 9 sahipsiz top kazandı, 2 çalım attı, 1 gol pası verdi, 2’si isabetli 3 şut çekti.

37’LiK DRiES MERTENS AVRUPA’DA 1 NUMARA

Mertens, Antalya deplasmanında İcardi’nin perdeyi açan golünde pası veren isim oldu. Bu sezon ikinci kez takım arkadaşına gol attıran Belçikalı futbolcu 2024’te 15. asistini yaparken, Avrupa’nın 10 büyük liginde bu istatistikte ilk sırada yer alıyor.