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Roland Sallai, Galatasaray tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu

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#Galatasaray#Roland Sallai#Süper Lig
Roland Sallai, Galatasaray tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 11:59

Galatasaray'da 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 207'ye yükseldi. Sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Macar futbolcu olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Freiburg ile çıktığı 37 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

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Galatasaray, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert, İngiltere'nin Norwich City takımından Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, Fransa'nın Monaco takımından Ismail Jakobs ve İtalya'nın Napoli takımından Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı, Roland Sallai'yle 207'ye çıktı.

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- Kulüp tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu

Roland Sallai, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu.

Daha önce 52 farklı ülkeden 206 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil eden "Cimbom", Roland Sallai'yi Almanya ekibi Freiburg'dan kadrosuna katarak ilk defa Macar bir futbolcuyu transfer etti.

Roland Sallai, Galatasaray tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu

- Freiburg'da geçen sezonki performansı

Roland Sallai, Bundesliga ekibi Freiburg ile geçen sezon 37 maça çıktı.

Macar kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Freiburg ile çıktığı 37 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

- En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

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- Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

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#Galatasaray#Roland Sallai#Süper Lig

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