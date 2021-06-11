MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRoland Garros'ta Tsitsipas tarih yazdı! Final...
GeriFutbol Roland Garros'ta Tsitsipas tarih yazdı! Final...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 20:27 | Son Güncelleme:

Roland Garros'ta Tsitsipas tarih yazdı! Final...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roland Garros'ta Tsitsipas tarih yazdı! Final...

Roland Garros yarı finalinde Alexander Zverev'i 3-2 mağlup eden Stefanos Tsitsipas, adını finale yazdırmayı başardı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finaline yükselen ilk isim, Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas oldu.

Dünya sıralamasının 5 numarası Tsitsipas, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.

Üç saat 37 dakika süren müsabakada Yunan tenisçi, klasmanın 6. basamağındaki Zverev'i 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Tsitsipas, grand slam turnuvalarında finale ulaşan ilk Yunan sporcu olarak tarihe geçti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi