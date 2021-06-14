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GeriDiğer Roland Garros finalinde ortaya çıkan detay! Djokovic o anları anlattı
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Haber Giriş: 14.06.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Roland Garros finalinde ortaya çıkan detay! Djokovic o anları anlattı

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Roland Garros finalinde ortaya çıkan detay! Djokovic o anları anlattı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, kariyerindeki 19. Grand Slam'i Roland Garros'ta şampiyon olarak kazanırken, maçtan sonra yaptığı hareketle büyük alkış topladı. Djokovic, karşılaşma sonrası o anları anlattı.

Roland Garros finalinde Stefanos Tsitsipas'a karşı 2-0 geriye düşmesine karşın müthiş bir geri dönüşe imza atıp mücadeleyi 3-2 kazanarak şampiyon olan Novak Djokovic, kariyerinin 19. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmanın ardından büyük bir mutluluk yaşayan Sırp raket, kendisini izlemeye gelen minik hayranını da aynı şekilde mutlu etti.

34 yaşındaki Djokovic, maçtan sonra kendine büyük bir destek veren hayranına maçta kullandığı raketi verdi. Minik taraftarın raketi aldıktan sonraki müthiş sevinci kameralara yansıdı.

Roland Garros finalinde ortaya çıkan detay Djokovic o anları anlattı

"RAKETİMİ VERECEĞİM EN İYİ KİŞİYDİ"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Djokovic'e bu konu hakkındaki görüşleri soruldu. Başarılı tenisçi, "Onu tanımıyordum ancak maçın büyük bir bölümünde bana verdiği taktikler kulağımdaydı. Özellikle 2-0 geri düştükten sonra bana birçok taktik verdi. 'Devam et, backhandini oyna' gibi uyarılar yaptı ve bu çok sevimliydi. Maçtan sonra ona minnettarlığımı göstermek istedim ve raketimi verebileceğim en iyi isim oydu. Çünkü bana destek oldu" ifadelerini kullandı.

Roland Garros finalinde ortaya çıkan detay Djokovic o anları anlattı

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