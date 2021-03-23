Rojin Haspolat'dan Ozan Tufan'a duygusal doğum günü mesajı!

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan bugün 26. yaşını kutluyor.

Başarılı orta saha oyuncusunun nişanlısı Rojin Haspolat, gece yarısı yaptığı paylaşımla genç futbolcunun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Haspolat, söz konusu paylaşımında, "Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim..” iyi ki doğdun sevgili, iyi ki sen" ifadelerini kullandı.

"MODUMUZ BUDUR" PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Rojin Haspolat, Ozan Tufan'ın şık golüyle damga vurduğu Beşiktaş derbisinin ardından da birlikte çekildikleri bir fotoğrafı 'Modumuz budur" notuyla paylaşmış ve sosyal medyada ses getirmişti.

FENERBAHÇE UNUTMADI

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü de başarılı futbolcunun doğum gününü kutlamayı unutmadı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Bugün futbolcumuz Ozan Tufan'ın doğum günü. Mutlu yıllar Ozan!" denildi.

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