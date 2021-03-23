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GeriFutbol Rojin Haspolat'dan Ozan Tufan'a duygusal doğum günü mesajı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Rojin Haspolat'dan Ozan Tufan'a duygusal doğum günü mesajı!

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Rojin Haspolat'dan Ozan Tufan'a duygusal doğum günü mesajı!

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, genç futbolcunun 26. yaş gününü gece yarısı yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan bugün 26. yaşını kutluyor.

Başarılı orta saha oyuncusunun nişanlısı Rojin Haspolat, gece yarısı yaptığı paylaşımla genç futbolcunun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Haspolat, söz konusu paylaşımında, "Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim..” iyi ki doğdun sevgili, iyi ki sen" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçından sonra paylaştı ve olay oldu
Beşiktaş maçından sonra paylaştı ve olay oldu!

Rojin Haspolatdan Ozan Tufana duygusal doğum günü mesajı

"MODUMUZ BUDUR" PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Rojin Haspolat, Ozan Tufan'ın şık golüyle damga vurduğu Beşiktaş derbisinin ardından da birlikte çekildikleri bir fotoğrafı 'Modumuz budur" notuyla paylaşmış ve sosyal medyada ses getirmişti.

Rojin Haspolatdan Ozan Tufana duygusal doğum günü mesajı

FENERBAHÇE UNUTMADI

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü de başarılı futbolcunun doğum gününü kutlamayı unutmadı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Bugün futbolcumuz Ozan Tufan'ın doğum günü. Mutlu yıllar Ozan!" denildi.

Rojin Haspolatdan Ozan Tufana duygusal doğum günü mesajı

 

Rojin Haspolatdan Ozan Tufana duygusal doğum günü mesajı

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