MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriRojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında?
GeriSpor Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Rojin Haspolat, Ozan Tufan ile 28 Eylül 2020 tarihinde nişanlanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan ile bir süredir birliktelik yaşayan Rojin Haspolat, önceki akşam evliliğe doğru ilk adımı attı. Peki, Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Rojin Haspolat, Ozan Tufan ile evlilik yolundaki ilk adımı önceki akşam attı. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan çift, 28 Eylül 2020 tarihinde nişanlandı. Çiftin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.

Ozan Tufan’la tam 2 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında.

Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandıOzan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı. Ali Koç ve Emre Belözoğlu çifti yalnız bırakmadı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle