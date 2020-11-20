ROG'nin Yeni Klavyesi: ROG Strix Scope RX

Oyunculara tutarlı ve sallantısız bir tuş deneyimiyle birlikte 1 milisaniye tepki süresi sunan ROG RX Red Optik Mekanik Anahtarlar, 100 milyon kez basılmaya dayanıklı tuşlarıyla dikkat çekiyor.

Daha iyi anahtarlar

ROG Strix Scope RX’te kullanılan birinci sınıf ROG RX Red Optik Mekanik Klavye Anahtarları, her tuşu çevreleyen yerleşik RGB LED’lerle donatılmış içi boş kare sap tasarımına sahip ilk anahtar olma özelliğini taşıyor. Bu eşsiz tasarım, dalgalanma gecikmesini neredeyse sıfıra indirerek tuşa basıldığı anda tepki alınmasını sağlıyor. İçi boş kare sap ve X sabitleyici mekanizma tutarlı ve sallantısız bir tuş deneyimi sunarak 100 milyon kez basılmaya dayanıklı uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

Üst düzey özellikler

ROG Strix Scope RX, büyük beğeni kazanan ROG Strix Scope klavyenin başarısını ROG RX Red Optik Mekanik Klavye anahtarlarıyla sürdürmeyi hedefliyor. Bu yeni inanılmaz anahtarlarla donatılan ROG Strix Scope RX, temelde kendinden önce gelen modelin beğeni kazanan popüler özelliklerini taşıyor.

Strix Scope RX’in geliştirilme sürecinde FPS oyuncularının oyun stilini inceleyen ROG Ar-Ge ekibi, normalden iki kat daha geniş ve kullanımı çok daha kolay bir Ctrl tuşu tasarladı.

İkonik figürlü Gizlilik tuşu anında tüm uygulamaları gizleyip sesi kısarak gizlilik sunuyor. Ardından tek dokunuşla tüm uygulamalar ve sesler eski haline döndürülebiliyor.

ROG Strix Scope RX’te ayrıca, üst sırada yer alan tuşların medya ve fonksiyon (Fn) işlevleri arasında geçiş yapmayı sağlayan Hızlı Geçiş anahtarı bulunuyor. Bu tuş, oyun ile günlük kullanım arasında değişimi kolaylaştırıyor. Bunlara ek olarak klavyede, mouse veya flash sürücü bağlamak ya da mobil cihazları şarj etmek için USB 2.0 geçiş özelliği de bulunuyor.

Toza ve sıvı dökülmesine dayanıklı

ROG Strix Scope RX, sektör lideri IP56 derecesinde toza ve suya dayanıklılık sunuyor. Klavye, kazara sıvı dökülmesinden ve tozdan bu şekilde korunuyor. Dayanıklı alüminyum alaşım üst plaka sağlam bir yapı oluşturarak oyuncuların uzun süre güvenebilecekleri performans sunuyor.

ROG Strix Scope RX’in TR tuş dizilimi ile birlikte Ocak 2021’de piyasada olması bekleniyor.