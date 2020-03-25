Roger Federer'den büyük bağış!

Spor Arena Dış Haber | İsviçreli tenisçi Roger Federer, ülkesinde Corona virüsünden etkilenen aileler için 1 milyon İsviçre Frangı bağışlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan 38 yaşındaki dünya 4 numarası; "Eşim Mirka ve ben, İsviçre'de koronavirüsten etkilenen aileler için 1 milyon İsviçre Frangı bağışlamaya karar verdik.Bu girişimimiz yalnızca bir başlangıç. Umuyorum ki diğer insanlar da buna katılır ve ihtiyacı olan ailelere yardımcı oluruz. Bu krizi birlikte yenebiliriz. Sağlıklı kalın." ifadelerini kullandı.





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