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Tenis
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Roger Federer, Dubai Tenis Şampiyonası'ndan çekildi

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Roger Federer, Dubai Tenis Şampiyonası'ndan çekildi

Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından Katar Açık Turnuvası'nda kortlara dönen Roger Federer, 14-20 Mart tarihlerindeki Dubai Tenis Şampiyonası'ndan çekildi.

Federer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeniden sahada olmak harika. Bunun için bana yardımcı olan sadık ekibime koca bir teşekkür borçluyum. Benim için en iyisinin, antrenmanlara devam etmek ve Dubai'deki turnuvadan çekilmek olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan Federer, daha önce 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Miami Açık Masters Turnuvası'na katılmayacağını da duyurmuştu.

Roger Federerden Katar Açıka erken veda
Roger Federer'den Katar Açık'a erken veda

Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağındaki 39 yaşındaki tenisçi, kendisini sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a hazırlamayı hedeflediğini söylemişti.

Roger Federer, Dubai Tenis Şampiyonasından çekildi

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