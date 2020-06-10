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GeriTenis Roger Federer, 2020'yi kapattığını açıkladı!
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Haber Giriş: 10.06.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Roger Federer, 2020'yi kapattığını açıkladı!

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Roger Federer, 2020'yi kapattığını açıkladı!
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Tarihin en fazla Grand Slam kazanan tenisçisi olan Roger Federer, sakatlığı nedeniyle 2020 yılını kapattığını açıkladı.

Tenis tarihinin en fazla Grand Slam kazanan ismi olarak tarihe geçen İsviçreli Roger Federer, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Erkekler dünya sıralamasında 4. basamakta bunan Roger Federer, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 2020 sezonunu kapattığını duyurdu.

38 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sağ dizimin durumunun rehabilitasyon sürecinde kötüye gitmesi sonrası bir operasyon daha geçirdim. 2017'de yaptığım gibi en yüksek düzeyde tenis oynamak için yüzde 100 hazır oluncaya kadar kendime gereken zamanı vermeyi planlıyorum. 2021 sezonu başlangıcında herkesi yeniden görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

 

Roger Federer, 2020yi kapattığını açıkladı

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