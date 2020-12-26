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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Rodrygo'dan Real Madrid'e kötü haber!

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Rodrygo'dan Real Madrid'e kötü haber!
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Granada'yı 2-0 yendikleri La Liga maçının 35. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Rodrygo'nun, sağ biseps femoris kasında zorlanma tespit edildi.

19 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Fakat İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 3 ayı bulabildiğini hatırlattı.

Rodrygodan Real Madride kötü haber

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