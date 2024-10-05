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Rodrigo Becao, Jose Mourinho savunması ve transfer itirafı: Eleştirilere katılmıyorum | Bir gün geri dönmek isterim

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#FENERBAHÇE#Udinese#Mourinho
Rodrigo Becao, Jose Mourinho savunması ve transfer itirafı: Eleştirilere katılmıyorum | Bir gün geri dönmek isterim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 19:27

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Rodrigo Becao, Jose Mourinho'nun oyun sistemine ve İtalya'ya geri döneceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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2023 yaz transfer döneminde Serie A ekibi Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli ile takıma katılan Rodrigo Becao, İtalya basınına değerlendirmelerde bulundu.

MOURINHO TAKIMI ÖNE ÇIKARIYOR

Sarı lacivertli ekibin Jose Mourinho yönetiminde oynadığı oyuna değinen Becao, "Mourinho takımı öne çıkarıyor, oynamak istiyor. Biz de tabii ki iyi savunmaya çalışıyoruz. Önemli olan gol yememek, sonra da gol atmak." ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun sadece savunma ve kontra atak yaptırdığını söyleyenlere katılmadığını belirten deneyimli savunma oyuncusu "Maalesef Twente'ye karşı gol yedik ama iyi çalışıyoruz ve iyiye doğru gidiyoruz. Bence iyi iş çıkardık." dedi.

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İTALYA'YA GERİ DÖNMEK İSTERİM

Serie A günlerine parantez açan 28 yaşındaki Brezilyalı, "İtalya bana çok şey öğretti. Bugün olduğum savunma oyuncusu için yalnızca İtalya'ya teşekkür edebilirim. Bir gün güzel vakit geçirdiğim ve birçok arkadaşımı bıraktığım İtalya'ya dönmeyi gerçekten çok isterim." sözlerini sarf etti.

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"Becao, İnsanlarını ve İtalyan halkını özledim. Bakalım, bir gün döner miyim dönmez miyim?" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasını 7 maçta 430 dakika terleten Rodrigo Becao, 1 asistlik katkı yaratmıştı.

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#FENERBAHÇE#Udinese#Mourinho

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