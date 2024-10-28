Rodri kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Euro 2024'ün MVP’si seçilmişti! İşte istatistikleri ve kariyeri…

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Futbolun en prestijli ödüllerinden Ballon d'or 2024 bugün sahibini buluyor. Birçok favori adayın yer aldığı Ballon d'or için Rodri ismi sıklıkla geçmeye başladı. Törene saatler kala bazı kaynaklar ödülün Rodri’ye vereceğine dair kuvvetli iddialarda bulundu.

RODRİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Rodrigo Hernández Cascante (d. 22 Haziran 1996), orta saha mevkiinde oynayan İspanyol millî futbolcudur. Şu anda Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giymektedir.

RODRİ İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon 10 gol, 14 asistle oynadı

Rodri, Manchester City'nin geçen sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda da önemli oyunculardan biri oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı ile 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 56 resmi müsabakaya çıkan İspanyol orta saha, 10 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Bu performansla toplamda 24 gole doğrudan etki eden Rodri, kariyerinin de en skorer sezonunu geride bıraktı.

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Rodri doğum tarihi : 22 Haziran 1996

Rodri kaç yaşında : 28 yaşında

Rodri nereli : İspanya

Rodri hangi takımda : M. City

Rodri mevkisi ne : Orta saha

Rodri forma numarası kaç : 16