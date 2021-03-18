Rockstar, bekleme süresi sorununu çözen oyuncuya 10.000 dolar verdi

Bazı bilgisayar oyunlarının en büyük avantajlarından biri de oyun topluluğunun geliştirdiği ve yayımladığı modlar. Bu modlar kimi zaman oyuna yeni özellikler eklerken kimi zaman da oyundaki hataları gidermek için bire bir.

Geçtiğimiz Şubat ayında t0st isimli bir mod yapımcısı, yani modder, GTA V Online’daki yükleme ekranlarının nende bu kadar uzun sürdüğünü araştırdı. Bunun sonucunda sorunun gereksiz ‘item check’ komutları yüzünden olduğunu saptadı.

Bu kontrol komutlarını kaldırarak oyundaki yükleme ekranlardaki bekleme süresini neredeyse %70 oranında azalttı. Bu başarısıyla sadece oyuncuların değil Rockstar Games’in de dikkatini çekti.

Rockstar Games, PC Gamer’a şu açıklamayı yaptı: “Yaptığımı detaylı inceleme sonucunda t0st isimli oyuncunun, oyunun PC versiyonunun kodunda geliştirilebilir bir noktayı tespit ettiğini gördük.Ulaştığımız bu sonucu göz önünde bulundurarak oyunda bazı iyileştirmeler yaptık ve sonraki güncellemeyle birlikte oyuna eklenecek.”

Her ne kadar bu oyunun PC versiyonu için gündeme gelmiş olsa da aynı prensibin konsol versiyonu için de geçerli olabileceği düşünülüyor. Ancak Rockstar Games tarafından bu konuda hiçbir açıklama gelmedi.

Rockstar Games, hatayı fark eden oyuncu t0st’un kişisel blogunda söylediğine göre kendisine firmanın bug avı programı kapsamında 10.000 dolar ödül verdi.