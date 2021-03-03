MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriRockets, eski yıldızı Harden'ın formasını emekliye ayıracak
GeriBasketbol Rockets, eski yıldızı Harden'ın formasını emekliye ayıracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Rockets, eski yıldızı Harden'ın formasını emekliye ayıracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rockets, eski yıldızı Harden'ın formasını emekliye ayıracak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, eski oyuncusu James Harden'ın 13 numaralı formasını emekliye ayıracak.

Kulüp sahibi Tilman Fertitta, ABD basınına yaptığı açıklamada, sezon başında Brooklyn Nets'e takas edilen Harden'ın her zaman bir Rockets taraftarı olarak kalacağını belirtti.

31 yaşındaki all-star oyuncunun unutulmaz bir performans sergilediğini kaydeden Fertitta, "Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Sekiz yıl boyunca kulübe getirdiği başarılar gerçekten olağanüstü." ifadelerini kullandı.

Rockets, eski yıldızı Hardenın formasını emekliye ayıracak

Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, ocak ayında Brooklyn Nets'e transfer olmuştu.

ABD'li oyun kurucu, Houston Rockets'ta forması emekli edilen 7. basketbolcu olacak.

Rockets, eski yıldızı Hardenın formasını emekliye ayıracak

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi