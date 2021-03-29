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eSpor
Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Rocket League’de F1 ve NASCAR heyecanı

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Rocket League’de F1 ve NASCAR heyecanı

Rocket League’e F1 ve NASCAR paketleri geliyor.

Kaskade’nin büyük Fortnite performansı ardından Epic Games bu sefer de Rocket League Sezon 3 için küçük detaylar içeren bir fragman yayımladı.

Twitter üzerinden paylaşılan fragmana göre oyuna 7 Nisan’da gelecek Sezon 3 ile birlikte F1 ve NASCAR arabaları da giriş yapacak.

Sezon 3 ile birlikte oyuncular daha çok haftalık göreve ulaşarak yükselebilecek. Yeni araç Tyranno ve DFH Stadium ismindeki harita da yeni sezonla birlikte oyuna gelecek içerikler arasında. En büyük heyecan yaratan şey ise Item Shop’a Sezon 3 ile birlikte Formula 1 ve NASCAR paketlerinin gelecek olması.

7 Nisan’dan önce konuyla ilgili daha detaylı açıklama gelmesi bekleniyor.

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