Rocket League’de F1 ve NASCAR heyecanı

Kaskade’nin büyük Fortnite performansı ardından Epic Games bu sefer de Rocket League Sezon 3 için küçük detaylar içeren bir fragman yayımladı.

Twitter üzerinden paylaşılan fragmana göre oyuna 7 Nisan’da gelecek Sezon 3 ile birlikte F1 ve NASCAR arabaları da giriş yapacak.

Start your engines! Season 3 hits the starting line on April 7. Get ready to celebrate the art of racing, featuring DFH Stadium, plus new cars, items, Challenges and more. Plus, @NASCAR and @F1 will also be speeding onto the track in May!



