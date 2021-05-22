Rocket League White Hat sistemini geride bırakıyor

Rocket League 2015’teki çıkışından bu yana inişli çıkışlı bir çok dönemi geride bıraktı. Keşfedilmemiş bir oyun türü olarak ortaya çıkan bu oyunun yıllar içinde kusursuz çalışan ve iyi yağlanmış bir makine haline gelmesi şaşırtıcı değil.

Tabii ki bu isimsiz birçok kahramanın, onlarca oyuncunun yardımı olmadan mümkün olmazdı. Bütün bu oyuncular favori araç-futbol karışımı oyunlarının daha iyi bir hal alması için bu yolculukta Psyonix’in yanında oldu.

Bu kişiler oyunu ciddi anlamda bozabilecek ve rekabet ruhunu ortadan kaldıracak hataları, tekrar tekrar kullanılabilecek açıkları bizzat Psyonix geliştiricilerine raporlayarak hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağladılar.

Eskiden bu sistem sayesinde yardımcı olan oyunculara oyunda bulunan en pahalı ve en nadir eşya olan White Hat başlığı veriliyordu. Fakat artık bu sistem geride kaldı.

6 yıl süren bu süreçte yaklaşık 25-30 adet White Hat verildi, yaptıkları destekten dolayı daima hatırlanacak olan oyuncular, verilen eşyayı diğer oyuncularla takaslayabiliyorlardı. Bu eşyanın değeri binlerce dolara kadar dayanıyordu.

Hem Rocket League hem de Psyonix, Fortnite geliştiricisi ve dağıtımcısı Epic Games tarafından satın alındığı için bu iyi ruhlu hackerlara teşvik olması amacıyla parasal ödül sistemine geçiş yapıldı.

İlk iki beyaz şapka alıcısı olan Null ve Cobra’dan bahsetmeden olmaz. Bütün oyunda yalnızca iki tane bulunan oyuncu unvanına sahipler. Oyuncu unvanları White Hat sisteminin kurulmasına destek olmalarını onurlandırmak adına sonsuza kadar “White Hat Legends” olarak kalacak.

White Hat, etik ve zarar göstermeden, para amacı taşımadan yaptığı deneyler ve araştırmalar sonucu buldukları hataları ve açıkları oyunun geliştiricilerine bildiren hackerlara verildi.

Yaklaşık 30 kişilik bu White Hat grubu kendilerinin White Hat Mafia olarak adlandırılmasını seviyor ve Rocket League tarafından kendileri için açılan bir doğrulanmış klan ile ölümsüzleştiriliyor. Klan White Hat Receivers adına ve WHR kısaltmasına sahip.

Geçmişteki ve şu andaki bütün beyaz şapka sahiplerini içeren bir Discord sunucusu bulunuyor. Eşyanın ilk sahibi olan oyuncular bu sunucuda kalıcı olurken, eşyayı bir başka oyuncudan takas yöntemiyle alan oyuncular eşyalarını başkasıyla takasladığı anda sunucudan atılıyorlar.