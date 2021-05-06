Rocket League ve NASCAR anlaşma yaptı

Bu hafta, Rocket League’de NASCAR ile olan işbirliği sayesinde sponsorlu araçlarıyla birlikte dokuz takımın oyuna dahil edildiğini göreceğiz. Bu işbirliği ile taraflar NASCAR’a doğrudan para kazandırmaktan çok, daha genç kitleye ulaşmak hedefleniyor. Rocket League aynı zamanda Formula One ile yakın zamanda bir işbirliği içinde olacak.

6 Mayıs-12 Mayıs arasında sürecek olan bu etkinlik ile NASCAR 2021 Fan Paketi oyuncuların satın alımına açık olacak. NASCAR’ın üç araç üreticisine ait dokuz araç bu pakette olacak. Paket dokuz adet NASCAR ekibi çıkartması, oyuncu sancakları, NASCAR/Rocket League çıkartması ve Goodyear tekerlekleri ile birlikte geliyor.

Rocket League, Lamborghini ile yakın zamanda yapılan bir anlaşma da dahil olmak üzere, otomobil ile ilgili şirketlerle benzersiz işbirlikleri içine giriyor. Ancak taraflar gerçek kurumsal sponsorların oyuna ilk defa dahil edileceğini belirtiyor. Çünkü Psyonix Studios, sponsorların bir NASCAR aracının gerçek ruhunu ve tipik görünümünü yansıttığını fark etti.

Bu güncelleme Rocket League’in üçüncü sezonunun bir parçası ve San Diego merkezli Psyonix “Otomobil yarışı sanatını doğru bir şekilde kutlamak” için NASCAR ve F1 ile işbirliğine gittiğini söyledi.

Anlaşmalar Epic Games'e danışmanlık yapan ve Pigeon Sports Marketing'in başkanı olan spor pazarlama yöneticisi Steve Lauletta tarafından yapıldı. Epic, Fortnite’ın yapımcısı aynı zamanda Psyonix Studios’un sahibi. The Race Team Alliance ise anlaşmanın NASCAR kısmında bulunan taraf.

Bu anlaşmaya Roush Fenway Racing, Stewart Haas Racing, Team Penske, Chip Ganassi Racing, Richard Childress Racing, 23XI Racing, Hendrick Motorsports, Richard Petty Motorsports ve Joe Gibbs Racing takımları dahil. Taraflar, daha fazla takım eklenmemesinin sebebinin oyunun içindeki kısıtlamalar olduğunu belirtti. Gelecekte olası eklemeler olabileceğini belirttiler. Kaynaklar, ekiplerin ilk başta girişimden gelir elde etmeyeceğini, ancak bunun çok yıllık bir ortaklık olduğunu ve bunun değişebileceğini söylüyor. Ekipler, bu girişimden gelen daha genç kitlenin, başlangıçta doğrudan gelir olmasa bile onu değerli kılacağına inanıyor.

NASCAR eSpor ve video oyunları dünyasıyla ilişkilerini geliştirmek için yarış oyunu olmayan fakat araç içeren oyunlarla da işbirliği içerisine girmek istiyor.

NASCAR'ın kıdemli başkan yardımcısı ve dijital başkan yardımcısı Tim Clark, “Bu girişim, bu alana girmeyi planladığımızdan beri hedefimizde olan bir şeydi. NASCAR markasının bir oyuna bu derece organik bir şekilde entegre olması için daha iyi bir oyun seçilemezdi. Bu da listemizin başında olmasının en önemli sebeplerinden, sonunda bir işbirliği içerisinde olmamız gerçekten büyük bir adım.”

Psyonix'in başkan yardımcısı ve ortak stüdyo başkanı Phil Piliero'ya göre F1'in arabaları daha ileri bir tarihte piyasaya sürülecek. NASCAR ve F1 bu proje üstünde bir işbirliğine gitti, bunlara sosyal medya hesaplarından birbirleri ile etkileşime girmekte dahil. Bunlar önemli adımlar çünkü bu iki markanın işbirliği içinde olması çok nadir görülüyor.

NASCAR ekiplerine katılımları için doğrudan ödeme yapılmasa da Clark, dahil olan sponsorların artık anlaşmalarına beklenmedik bir katma değer sağlayacağına dikkat çekti, ortaklıklarını korumak veya yenilemek isteyen ekipler tarafından her zaman memnuniyetle karşılanacak bir olay.

Rocket League yöneticileri için bu anlaşmalar, oyunlarının markasını dünyanın en büyük iki yarış serisine eklenmesine olanak tanıyor.

Piliero: “Bizim açımızdan, oyunumuz hızlı ve roketle çalışan arabalara sahip ve NASCAR'ın pistlerinde hızlı arabaları var, bu yüzden her zaman yeni ortaklar getirmeye çalışıyoruz ve onların ABD’nin bir numaralı otomobil sporu olması da onlarla işbirliği yapmamız için doğal bir uyum sağlıyor. En önemli avantajı ise oyunun ve NASCAR’ın hayranlarının oyun içinde bu birlikteliği kutlamalarına ve eğlenmelerine olanak sağlaması. Ayrıca NASCAR’daki devasa hayran kitlesine de Rocket League oyununu tanıtmak olacak.”