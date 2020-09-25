Rocket League Ücretsiz Oldu ve İlk Defa 1 Milyon Çevrimiçi Oyuncuya Ulaştı

Sayıya potansiyel olarak erken ulaşılmış olabilir ancak bugünlerde büyük çıkışlardan beklendiği gibi sunucular yeni oyuncuların ani akışına tam olarak hazır değildi. Neyse ki, bu sorun sadece birkaç saat sürdü ve oyun tekrardan işlevsel hale geldi.

Rocket League Devam Ediyor

Bir oyun bu tür sayılara ilk çıkışından çok sonra ulaşmaz. Elbette, oynaması ücretsiz hale gelmesiyle ilgili bir durum ancak burada ki asıl soru bir milyon oyuncudan kaçı gerçekten oynamaya devam edecek. Ancak 200.000-300.000’den 1 milyona çıkmak gerçekten de oldukça büyük bir sıçrama.

Her iki durumda da hem Psyonix hem de Epic Games, Rocket League’in yeniden patlama yaşadığını görmesinden dolayı mutlu olmalı. Oyun gayet iyi ilerlerken, parlak bir gelecek sağlamak için bir şeye ihtiyacı olduğu açıktı. Mevcut oyuncu tabanı, önemli güncellemelerin olmaması nedeniyle huzursuz bir şekilde büyürken, birçok potansiyel oyuncu zevk alamayacakları bir oyuna 20$ ya da 31TL vermek istemiyordu. Sonuçta, Rocket League gibisi yok.

Mevcut güncelleme yaklaşık bir haftadır yayında ve önemli yeni özelliklerin çoğu dün F2P sürümüyle geldi. Rocket League artık Epic Games Store, Playstation Store, Nintendo eShop ve Xbox Games Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir. Ayrıca ilgili konsolların çevrimiçi hizmetlerine ücretli abonelik gerekmiyor, Xbox şimdilik tek istisna. Umarız, bu durum değişir.