Rocket League Sezon 2 Rocket Pass’de neler var?

Seneler içinde büyük bir başarı yakalayan ve sadık bir oyuncu kitlesi edinen Rocket League’in, geçtiğimiz eylül ayında ücretsiz olmasıyla birlikte oyuncu sayısında büyük bir yükseliş yaşamıştı. Yenilenen Rocket League Championship Series ise, ulaştığı kaliteyle oyunu dünyadaki en iyi e spor başlıklarından biri haline getirdi. Oyunun Epic Games’e taşınması ve ücretsiz olmasıyla birlikte geliştiriciler Rocket League Championship Series yanında Rockep Pass sisteminde de yeniliğe gitme ve iyileştirme yapma fırsatı yakaladı.

Monstercat ile ortaklık imzalayan geliştirici firmanın ortaya çıkardığı ikinci sezon, daha çok müzik teması üstüne odaklanmış durumda. Bu sezonla birlikte müzik şeklinde geri dönüşü olan tekerlekler ve R3MX şeklinde yeni bir araba da dâhil olmak üzere kilidi açılacak yepyeni kozmetik ürünler olacak. Monstercat; Fortnite, Rocket League, Roblox gibi oyunlar için de müzik üretmiş bir şirket olmakla birlikte yakın zamanda Twitch ile de DMCA sorunlarını çözmek için bir ortaklığa adım atmıştı.

Sezon 2 ile birlikte oyuna 70’ten fazla ücretli ve ücretsiz içerik gelecek. Bu durumda geliştiricilerin her türden oyuncu için içerik hazırladığını söylemek yanlış olmaz. Oyuncular, sezon 2 için Rocket Pass’i 9 Aralık’tan itibaren satın almaya başladı.

Premium Rocket Pass, 1000 krediye satın alınabilecekken 2000 kredi ödeyen oyuncular direkt olarak Rocket Pass Bundle’ı satın alabilecek ve bununla birlikte otomatik olarak 12 seviyenin kilidini açacak. Geliştirici Psyonix ise bu 12 seviyeyi tamamlamanın toplamda yaklaşık 60 saat süreceğini söyledi. Rocket Pass’teki bu 12 aşamanın kilidini açmak için ise oyuncuların 31 Mart’a kadar vakti var.

















