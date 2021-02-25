Rocket League Şampiyonasının kazananı Team BDS oldu

Sonbahar turnuvasında da şampiyonluk kazanan Team BSD, Rocket League Championsihp Series Season X (RLCSX) Winter Major kış sezonunda da şampiyonluk alarak yerlerini sağlama aldı. Bu başarılarıyla birlikte takım, dünya şampiyonasına giden yoldaki puanını ikiye katlamış oldu. Sadece bu sezonda kazandıkları para ödülleri 214,200 doları geçti.

Sezonun başından beri altı bölgesel etkinliğin dördünde birincilik elde ederek turnuvadaki üstünlüğünü devam ettirdi. Ancak tüm bunlara rağmen takımdan Alex “Extra” Paoli verdiği röportajlarda alçak gönüllü ifadeler kullandı: “İlk birde, ikide, üçte veya dörtte mi olacağımızı kestirebilmemiz için bir sezon daha beklememiz gerekiyor. Ancak diğer takımlar giderek daha iyi hale geliyor. Bundan sonraki turnuvayı da kazanmamız gerekiyor.”

Team BDS şu ana kadar galibiyeti hep elinde tutmuş olsa da Extra şu anki temkinli tavrında haklı. Keza Team Vitality şu ana kadar Team BDS’nin zaferini elinden almaya iki kere çok yaklaşmıştı. Ancak BDS kontrolü elden bırakmayarak Vitality, Dignitas ve Galaxy Racer gibi isimleri sıralamadan geride bırakmayı başardı.

Bahar sezonu da üç bölgesel etkinlikle başlayacak, sezonun ne zaman başlayacağına dair henüz kesin bir tarih yok.