Robin van Persie'den Fenerbahçe karşısında kariyer ilki!

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in düdük çaldığı mücadeleyi Feyenoord, 90+1. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

İLK YARI 1-0 TAMAMLANDI

19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0

AMRABAT SKORA DENGE GETİRDİ





86. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Brown'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ahmedhodzic'in uzaklaştırmak istediği top Amrabat'ın önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Amrabat, rakibine rağmen sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

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SON DAKİKADA YIKILDIK





90+1. dakikada Bos'un sol iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından kafayla vuran Moussa, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara gönderdi: 2-1.

RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA

Serinin rövanş maçı 12 Ağustos salı günü Kadıköy'de olacak.

SEMEDO VE DURAN YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, De Kuip Stadı'daki müsabakada yeni transferler Nelson Semedo ve Jhon Duran'ı kulübede oturttu.

SKRINIAR AYAĞININ TOZUYLA 11'DE

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen ve geçen hafta bonservisi alınan Milan Skriniar da Hollanda deplasmanında ilk 11'de yer aldı.

Jose Mourinho, Feyenoord karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown oluşturdu. Sofyan Amrabat, Fred'in önünde Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın sahaya çıkarken, forvette ise Youssef En-Nesyri yer aldı.

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TARAFTAR TAKIMI HOLLANDA'DA YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Feyenoord deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Fenerbahçeliler ile maç için İstanbul'dan gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

VAN PERSIE SİFTAH YAPTI





Geçtiğimiz sezon devraldığı Feyenoord ile daha önce 2 Avrupa maçında da galibiyetle tanışamayan Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa’daki ilk galibiyetini Fenerbahçe’ye karşı aldı. Hollandalı çalıştırıcı, geçen sezon Inter'e karşı oynadığı 2 maçtan da boynu bükük ayrılmıştı.

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