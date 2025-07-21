×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: 'Hissettim, benim için özel'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Van Persie#Şampiyonlar Ligi
Robin van Persieden Fenerbahçe itirafı: Hissettim, benim için özel
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 22:12

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'u çalıştıran Robin van Persie, sarı-lacivertliler hakkında açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerle eşleşmelerini değerlendiren Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" dedi.

Hollandalı teknik adam, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçe’nin transfer hedefi Hakan Çalhanoğlu hakkında başkandan olay itiraf ‘Teklif yok’Fenerbahçe’nin transfer hedefi Hakan Çalhanoğlu hakkında başkandan olay itiraf! ‘Teklif yok’Haberi görüntüle

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

İlk maç 5-6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Van Persie#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!