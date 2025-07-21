Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: 'Hissettim, benim için özel'

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerle eşleşmelerini değerlendiren Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" dedi.

Hollandalı teknik adam, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

İlk maç 5-6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

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