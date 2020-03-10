Robin van Persie ve Oğuzhan Özyakup arasında buzlar eridi!

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'in ardından yolları Feyenoord'da kesişen Robin van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasındaki buzlar eridi.

2016-17 sezonunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında tartışan ikili, Feyenoord'un bugünkü idmanına sarmaş dolaş çıktı.

Hollandalı futbolcu söz konusu maçta gol attıktan sonra sevincini Oğuzhan Özyakup’un önünden kayarak ve yüzüne bakarak yaşamıştı.

Bu sevincin ardından sahada tansiyon bir anda yükselmiş ve iki futbolcu tartışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Voetbal International’a konuşan Oğuzhan, “Arsenal’deyken Van Persie bana hep iyi davranmıştı. Genç oyunculara yardımcı olmaya hep açık olmuştur. Örnek bir insan ve futbolcuydu” diyerek o maçta yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söylemişti.





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