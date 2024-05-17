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Robin van Persie, Heerenveen'in yeni teknik direktörü oldu

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#Hollanda Eredivisie#Heerenveen#Van Persie
Robin van Persie, Heerenveenin yeni teknik direktörü oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 13:39

Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe formasını giyen Robin van Persie, Hollanda 1’inci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden SC Heerenveen’in yeni teknik direktörü oldu.

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Hollanda Eredivisie takımı Heerenveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'yi getirdi.

Yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacan Hollandalı efsane, ilk teknik direktörlük deneyimine SC Heerenveen ile 2024-2025 sezonuyla başlayacak. Antrenörlük mesleğinin kapsamlı ve zorlu olduğunu aktaran 40 yaşındaki teknik adam, "Bunu büyük bir tutku ve zevkle yapıyorum. Gelişimime devam etmek istiyorum ve antrenörlük rolü bu hedefe mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu nedenle SC Heerenveen’in sunduğu fırsattan memnunum. SC Heerenveen, zengin bir geleneğe ve sadık taraftarlara sahip çok güzel bir kulüp. Kulübün sportif hedeflerine ve antrenör olarak gelişimine katkıda bulunmak harika bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.2019’da futbolculuk kariyerini sonlandıran van Persie, 2020 yılında forvet antrenörü olarak bir başka Hollanda ekibi Feyenoord’da göreve başlamıştı. van Persie, son olarak Feyenoord U18 takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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#Hollanda Eredivisie#Heerenveen#Van Persie

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