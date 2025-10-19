×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Robin van Persie harikalar yaratıyor: Feyenoord, Heracles'i ezdi geçti!

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda Eredivisie#Feyenoord#Robin Van Persie
Robin van Persie harikalar yaratıyor: Feyenoord, Heraclesi ezdi geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 19:44

Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord, Heracles'i deplasmanda 7-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Feyenoord ile Heracles, Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında karşı karşıya geldi. 

Asito Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibini adeta sahadan silen Robin van Persie'nin ekibi karşılaşmayı 7-0 kazandı. 

Konuk ekibe farklı galibiyeti getiren golleri; Ueda (7, 33, 38), Hadj Moussa (28, 56), Steijn (56) ve Borges (80) kaydetti. 

Bu sonucun ardından yoluna namağlup devam eden Van Persie'nin öğrencileri, puanını 25 yaptı ve liderliğini perçinledi. Ligde zor günler geçiren Heracles ise 3 puanla son sırada kaldı. 

Ligin gelecek haftasında Feyenoord, dev maçta taraftarının önünde PSV'yi ağırlayacak. Heracles ise Volendam deplasmanında moral arayacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda Eredivisie#Feyenoord#Robin Van Persie

BAKMADAN GEÇME!