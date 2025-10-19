Robin van Persie harikalar yaratıyor: Feyenoord, Heracles'i ezdi geçti!

Haberin Devamı

Feyenoord ile Heracles, Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında karşı karşıya geldi.

Asito Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibini adeta sahadan silen Robin van Persie'nin ekibi karşılaşmayı 7-0 kazandı.

Konuk ekibe farklı galibiyeti getiren golleri; Ueda (7, 33, 38), Hadj Moussa (28, 56), Steijn (56) ve Borges (80) kaydetti.

Bu sonucun ardından yoluna namağlup devam eden Van Persie'nin öğrencileri, puanını 25 yaptı ve liderliğini perçinledi. Ligde zor günler geçiren Heracles ise 3 puanla son sırada kaldı.

Ligin gelecek haftasında Feyenoord, dev maçta taraftarının önünde PSV'yi ağırlayacak. Heracles ise Volendam deplasmanında moral arayacak.