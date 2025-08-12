Robin van Persie: 'Fenerbahçe'nin bendeki yeri özel!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'ye 5-2 kaybederek elenen Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, mücadelenin ardından konuştu.

İşte Robin van Persie'nin açıklamaları;

"EKSİKLERİMİZ VARDI"

Hazır olmalarına karşın bunun maçı kazanmaya yetmediğini de vurgulayan Robin van Persie, "Oyunun yönünü değiştirme konusunda eksiklerimiz vardı. Savunma olarak kötü değildik ama Fenerbahçe fırsatçılık yapıp ölü toplardan iyi pozisyonlar ürettiler, kontrataklara da iyi çıktılar. Yoksa savunma anlamında çok da başarısız olduğumuzu söyleyemem." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN YERİ ÖZEL"

Fenerbahçe taraftarının maçın ardından kendisini tribünlere çağırmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Taraftarların beni çağırdığını duydum ve çok sevindim. Fenerbahçe'nin bendeki yeri özeldir. Bu vesileyle Fenerbahçe'ye gelecekte başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

