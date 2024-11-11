Roberto Mancini'nin yeni takımını duyurdular! Rekor tazminat sonrası ülkesine dönüyor...

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İtalya Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan Roma'da ilk 12 haftalık süreçte 2 teknik adam değişikliği yaşandı.

Daniele De Rossi'nin ardından göreve gelen Ivan Juric'in de sözleşmesini fesheden Roma'da gözler Roberto Mancini'ye dönmüş durumda.

3 YILLIK SÖZLEŞME

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Roma için Mancini adaylar arasında ilk sırada yer alırken, İtalyan teknik adam uzun vadeli bir sözleşme talep ediyor.

İtalyan çalıştırıcının Roma'nın teklifine sıcak baktığı belirtilirken 2+1 yıllık sözleşme istediği ifade edildi.

REKOR TAZMİNAT ALMIŞTI

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan kovulan Mancini, rekor bir tazminat almıştı.

Mirror'ın haberine göre, Suudi Arabistan yetkilileri, 59 yaşındaki teknik adama 14 aylık maaş ve tazminat dahil olmak üzere toplam 78 milyon euro ödeme yapacak.

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ARABİSTAN KARNESİ İYİ DEĞİLDİ

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başında çıktığı 18 maçta yalnızca 8 galibiyet elde eden Roberto Mancini, istenilen performansın uzağında kalmıştı.

Mancini yönetiminde Asya Kupası'ndan elenen Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya ve Avusturalya'nın arkasında 3. sırada yer aldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta 2.'lik şansı devam eden federasyonun, şanslarını riske atmamak için Mancini'nin görevine son verdiği belirtilmişti.