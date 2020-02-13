Roberto Mancini'den Türkiye ve EURO 2020 yorumu! 'Umarım...'

Spor Arena Dış Haber | A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020'de aynı grupta mücadele edeceği İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini konuştu.

Eleme gruplarında 10'da 10 yaparak turnuvaya geldiklerini belirten Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mancini, ayaklarının yere basması durumunda turnuvada çok ileriye gidebileceklerini söyledi.

Mancini, ''Eğer başımız dik, kendimize güvenerek oynarsak çok ileriye gidebiliriz. Umarım rakiplerimiz bizi hafife alır. İlk maçımız Türkiye ile olacak. Umarm onlar da bizi küçümser. İleriye gidecek potansiyelde bir takımız.'' ifadelerini kullandı.

İtalya, Türkiye, Galler ve İsviçre, EURO 2020'de aynı grupta mücadele edecek. Turnuvanın ilk maçı İtalya ile Türkiye arasında oynanacak.





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