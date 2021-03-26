Roberto Mancini'den İtalya'nın başında tarihi seri!

Mayıs 2018'de İtalya'nın başına geçen Roberto Mancini, takımın maçında çıktığı 15 iç saha maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. İtalya Milli Takımı'nda bunu başaran üçüncü teknik adam oldu. Daha önce Enzo Beazot ve Marcello Lippi böyle bir seri yakalamıştı.

İtalya'nın başında 26 maça çıkan Mancini, 17 galibiyet 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.23'lük puan ortalaması tutturdu. Bu ortalama da Mancini'nin en yüksek kariyer puan ortalaması oldu.

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