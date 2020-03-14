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İHA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Roberto Mancini'den Corona virüsü uyarısı

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Roberto Mancini'den Corona virüsü uyarısı
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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Roberto Manciniden Corona virüsü uyarısı

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