Roberto Mancini: 'Türkiye çok iyi bir takım, elenmeyi hak etmediler'

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İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini yarın Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

TARAFTAR MUTSUZ OLABİLİR

Mancini, Türkiye karşılaşması öncesinde 10 oyuncuyu kadroya getirmeme kararını daha önceden aldıklarını ifade etti. Türkiye karşısında taktik anlamda büyük bir değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Mancini, taraftarların takıma yönelik tepkilerinin hatırlatılması üzerine, "Taraftarlar mutsuz olabilir. Onların tepkilerini anlayabiliyorum. Biz de bu durumu değiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

ELENMEYİ HAK ETMEDİLER

Türkiye’nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Mancini, "Türkiye gerçekten çok iyi bir takım. Dünya Kupası’ndan elenmeyi hak etmediklerini düşünüyorum. Çok kaliteli futbolcuları var. Montella’nın gelişiyle takım daha da gelişti ve iyi bir seviyeye ulaştı. Yarın nasıl bir futbol ortaya koyacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

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ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Kendileri için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Mancini, "Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Yarın güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çok farklı bir taktikle sahaya çıkmayacağız. Büyük değişiklikler görmeyeceksiniz. Moise Kean’in oynayıp oynamayacağı ise henüz net değil. Yarın durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.