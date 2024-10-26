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Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde Galatasaray'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran ve kariyerinde Manchester City ile Premier Lig ÅŸampiyonluÄŸu da bulunan Roberto Mancini, geÃ§en sezon baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸi Suudi Arabistan Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan yÄ±llÄ±k 21 milyon eurodan 4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Mancini'nin gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir tazminat bedeli kazanacaÄŸÄ± iddia edildi.

Mirror'Ä±n haberine gÃ¶re, Suudi Arabistan yetkilileri, 59 yaÅŸÄ±ndaki teknik adama 14 aylÄ±k maaÅŸ ve tazminat dahil olmak Ã¼zere toplam 78 milyon euro Ã¶deme yapacak.

TEKS SEFERDE EN YÃœKSEK TUTAR



Suudi Arabistan Milli TakÄ±mÄ±'ndaki gÃ¶revinden alÄ±nan Ä°talyan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± 78 milyon Euro almasÄ± durumunda tek seferde alÄ±nan en yÃ¼ksek tazminat bedelini cebine koyacak.

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BÄ°R DÄ°ÄžER Ä°DDÄ°A: 20 MÄ°LYON EURO ALACAK

Ä°talyan medyasÄ±ndan La Gazzetta dello Sport'a gÃ¶re ise Suudi Futbol Federasyonu ile Mancini arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmada Ä°talyan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 30 milyon euro maaÅŸ kazandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. 14 aylÄ±k sÃ¼reÃ§te Ã¼cretinin belirli bir kÄ±smÄ±nÄ± kazanan Mancini, bu paket sebebiyle Suudi Futbol Federasyonu'ndan sadece 20 milyon Euro tazminat alacak.

ARABÄ°STAN KARNESÄ° Ä°YÄ° DEÄžÄ°LDÄ°

Suudi Arabistan Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 18 maÃ§ta yalnÄ±zca 8 galibiyet elde eden Roberto Mancini, istenilen performansÄ±n uzaÄŸÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Mancini yÃ¶netiminde Asya KupasÄ±'ndan elenen Suudi Arabistan Milli TakÄ±mÄ±, 2026 DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleri'nde Japonya ve Avusturalya'nÄ±n arkasÄ±nda 3. sÄ±rada yer aldÄ±.Â

DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleri'nde grupta 2.'lik ÅŸansÄ± devam eden federasyonun, ÅŸanslarÄ±nÄ± riske atmamak iÃ§in Mancini'nin gÃ¶revine son verdiÄŸi belirtildi.Â

YENÄ° HOCA YAKINDA

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Ä°talyan teknik adama vedayÄ± duyururken yeni teknik direktÃ¶rÃ¼n kÄ±sa sÃ¼rede aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

GALATASARAY'DAN TAZMÄ°NAT ALMAMIÅžTI

Ä°talyan teknik adam, uzun yÄ±llar Manchester City'yi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra 2013/14 sezonunda Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±na geÃ§miÅŸti. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda gÃ¶rev yapan Ä°talyan hoca, ayrÄ±lÄ±rken 'Hak etmedim' diyerek 12.5 milyon euro tutarÄ±ndaki tazminatÄ±nÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve Galatasaray taraftarÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde yer edinmiÅŸti.

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SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 46 karÅŸÄ±laÅŸmada 1.89 maÃ§ baÅŸÄ± puan ortalamasÄ± yakalayan Mancini, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± mÃ¼zeye gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.