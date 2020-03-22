Roberto Mancini: "Corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti"

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, corona virüs sebebiyle yakınını kaybettiğini söyledi.

İtalya basınına konuşan Mancini, "Kız kardeşim telefon etti ve çocukluk arkadaşımın koronavirüs sebebiyle öldüğünü söyledi. Çocukken birlikte futbol oynardık, güzel günler geçirdik." dedi.

Mancini sözlerini, "Sağlık görevlilerimiz kahramanca bir iş yapıyor ve onlara sonsuz inancım var. Bu yüzden İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Benim mezarım İtalya'da!" ifadeleriyle tamamladı.