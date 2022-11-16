Roberto Hilbert: İlkay Gündoğan'ın Manchester City kariyeri her şeyi anlatıyor

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2010 yılında Stuttgart'tan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah beyazlı ekipte 110 maça çıkan Hilbert, Almanya Milli Futbol Takımı’nın dünya kupasındaki şansı ve A Milli Futbol Takımımız’la ilgili düşüncelerini dile getirdi.

2014 Dünya Kupası şampiyonu olan ve bu seneki turnuvada E grubunda İspanya, Kosta Rika ve Japonya ile mücadele edecek olan Almanya'nın hedefleriyle ilgili konuşan Hilbert, “Biz Almanya’yız ve Almanya’nın hedefi her zaman bir turnuvayı kazanmaktır. Grupta veya o turda kimin olduğu önemli değil” dedi.



Manchester City formasıyla dikkat çeken performansa imza atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan’ın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Roberto Hilbert, şöyle devam etti:

“İlkay Gündoğan, Manchester City’de kaptanlık yapıyor ve şu ana kadar harika bir kariyer geçirdi. Bu da onun kulüpteki ve milli takımdaki liderliği hakkında her şeyi anlatıyor.”



Cilt kanserine yakalanan ve daha önce 3 kez ameliyat edilen Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’in tecrübeli file bekçisi ve Alman Milli Takımı’nın kalecisi Manuel Neuer’in durumuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Alman futbolcu, “Umarım Manuel Neuer yine oynamayı başarabilir. Ama Almanya’da başka harika kalecilerimiz de var. Bence teknik direktör Hansi Flick diğerlerine de güvenebilir” dedi.

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