Roberto Firmino için Fenerbahçe iddialarının ardından olay sözler: Evet, bu gerçekleşecek | Jose Mourinho çok büyük avantaj

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Brezilyalı yıldız isim Roberto Firmino iddialara göre Fenerbahçe’nin radarına girdi. Uzun yıllar Liverpool ve Brezilya Milli Takım’ında başarıdan başarıya koşan sambacı yeni bir takım arayışında.

Süper Lig’de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de yönetim, lig şampiyonluğu hedefi doğrultusunda taraftarına yıldız transfer hediye etmenin düşüncesinde.

Suudi Arabistan'da ünlü ve tecrübeli gazeteciler Mohammed Shanwan Al-Anazi ile Ibrahim Alsaleh, Roberto Firmino’nun durumunu ve potansiyel transferini Spor Arena’ya özel olarak yorumladı.

Suud gazetecilerinin açıklamaları şu şekilde:

MOHAMMED SHANWAN AL-ANAZI:

"FIRMINO UYUM SAĞLAYAMADI, AYRILMASI ÇOK MÜMKÜN"

Roberto Firmino, isim olarak harika bir oyuncu ve Liverpool ile ülkesinin milli takımıyla güzel sezonlar geçirdi. Orta sahadaki ana itici güçtü. Suudi Ligi'ne harika bir ünle geldi ve ilk maçlarında parladı, gol attı ve göz kamaştırdı ve mükemmel bir başlangıç olduğunu söyledik. Çok geriledi ve Suudi Al-Ahli Kulübü ile daha fazlasını sağlayamadı ve kamuoyunda memnuniyetsizlik oluştu. Bu da Brezilyalı’nın ayrılmasını çok mümkün kılıyor. Belki uyum sağlayamadı ve belki de Suudi Ligi’nin geldiği durum şu anki kapasitesinden daha büyük hale geldi.

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"BAŞARILI OLMA OLASILIĞI MÜMKÜN AMA YAŞ FAKTÖRÜ..."

Fenerbahçe’de başarılı olma olasılığı mümkün, ancak çok büyük bir başarı beklemek doğru değil. Yaş faktörünü hesaba katmak gerek. 33 yaşında bir oyuncudan bahsediyorum. Kesinlikle Cristiano Ronaldo olmayacaktır. Ronaldo futbolda istisnai bir örnek.

IBRAHIM ALSALEH:

"FIRMINO KESİN OLARAK AL-AHLİ’DEN AYRILACAK"

Roberto Firmino’nun Al-Ahli takımından ayrılması kesin olarak gerçekleşecek. Bunu birkaç kaynak doğruluyor. Burada mutlu değil ve Fenerbahçe’ye transferi muhtemel görünüyor. Bence bu ihtimal çok mümkün. Onu yakında Türkiye’de izleyebiliriz ancak ne olacağını göreceğiz.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMASI BÜYÜK AVANTAJ OLUR"

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Fenerbahçe’ye transfer olduğu takdirde Jose Mourinho gibi bir teknik adamla çalışması büyük avantaj olacaktır. Eski takım arkadaşı Saint-Maximin ile de iyi bir kimya oluşturacaktır. Al-Ahli’de her ikisi de başarısız oldu ama yetenek olarak çok yüksek seviyedeler. Firmino'nun Fernerbahçe’ye evet diyeceğini sanmıyorum ancak transfer olduğu takdirde İstanbul ekibi büyük iş yapmış olur.