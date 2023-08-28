×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Roberto Carlos'tan sert tepki: Fenerbahçe'yi sevmeyen bir gazeteci yazmış olmalı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Roberto Carlos
Roberto Carlostan sert tepki: Fenerbahçeyi sevmeyen bir gazeteci yazmış olmalı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 01:31

Fenerbahçe - Galatasaray rekabetiyle ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanlayan Roberto Carlos, hakkında yapılan habere tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü sol bek Roberto Carlos'un sosyal medyada Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti ile ilgili söylediği iddia edilen sözler gündem olmuştu.

2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle ilgili kendi ağzından çıkmış gibi gösterilen yorumun yalan olduğunu söyledi.

Fanatik’e konuşan Roberto Carlos, “Hiçbir yere böyle bir açıklama yapmadım. Ayrıca ben Fenerbahçeliyim ve her zaman onların başarılı olmasını isterim. Lütfen bu tip haberlere kimse itibar etmesin. Umarım ligdeki şampiyonluk özlemi de bu sezon sona erecek” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferinde karşı karşıyaFenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferinde karşı karşıya!Haberi görüntüle

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Carlos, "Biri beni taklit ediyor olmalı ya da bunu Fenerbahçe'yi sevmeyen bir gazeteci yazmış olmalı, bölgedeki profesyonellerin değil de bazı taraftarların seviyesi çok yazık" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Roberto Carlos'un "Tepki alabilirim ama bir zamanlar yapılırdı bu karşılaştırma. Son 10 yıldır Galatasaray lehine rekabetin bittiğini söyleyebilirim." açıklamasını yaptığı iddia edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Roberto Carlos

BAKMADAN GEÇME!